Tacchinardi su Inzaghi: “Grandi meriti a lui per i risultati dell’Inter”

Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell'Inter.

L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato dell’Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi, al programma televisivo, Pressing: "Bisogna dare atto alla reattività della società dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku oltre che alla bravura di Simone Inzaghi. Era da 5 anni che giocava bene a calcio con la Lazio e ora si è meritato questa chance. Anche contro il Torino, i nerazzurri hanno giocato bene, nonostante abbiano affrontato una avversaria fisica e compatta. Non so se l’Inter vincerà il campionato ma è la principale candidata. Penso sia stato uno step giusto per la carriera di Simone, passare dalla Lazio all’Inter. San Siro e l’Inter, sono fatti per vincere e prima c’era un allenatore vincente quindi la pressione su di lui è tanta. Inzaghi però è stato bravo sin qui ad entrare bene nelle dinamiche del club nerazzurro. Secondo me il merito dei risultati ad oggi va a lui".