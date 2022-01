Tacchinardi: “Vlahovic-Juventus? Agnelli ha fatto all-in come per Cristiano Ronaldo”

Il parere dell'ex centrocampista

Alessio Tacchinardi , ex centrocampista della Juventus , ha rilasciato un'intervista a La Stampa, dove ha commentato così quello che sembra l'imminenti acquisto di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri: "Mostri sacri a parte, è l'unico che può ribaltare una stagione. Penso che Agnelli si fosse stancato della direzione che stava prendendo la squadra. Lui vuole tornare a vincere ed essere protagonista, altrimenti un investimento così importante è difficile da spiegare ora. Era atteso a fine stagione, ha anticipato per dare un segnale a tutti. Squadra inclusa".

L'ex calciatore ha poi proseguito: "Mi sembra che il presidente abbia fatto un all-in come quando ha acquistato Cristiano Ronaldo. I gol sono la garanzia di Vlahovic. L'ultima volta che ho visto un acquisto così capace di spostare gli equilibrio a gennaio è stato quello di Davids, dal Milan alla Juventus. Vlahovic può dare tanto, ma non tutto. Serve qualcosa in più dalla squadra, Dybala in primis. In 6 mesi deve dimostrare il giocatore che può essere e con Vlahovic non ha più scuse: ha una punta vera al suo fianco e deve rendere di più".