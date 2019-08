Tacconi, che affondo: “Gli arbitri vogliono favorire il Napoli”

Prima giornata di campionato caratterizzata da furenti polemiche arbitrali, con la vicenda commentata anche dall’ex portiere Stefano Tacconi ai microfoni di Radio Bianconera.

ARBITRI – “Secondo me quest’anno con gli arbitraggi vogliono favorire qualche squadra del sud. Vogliono favorire il Napoli, lo abbiamo già visto alla prima giornata”.

JUVENTUS – L’ex estremo difensore ha poi commentato la prestazione della Juventus, vittoriosa 1-0 a Parma: “Ha giocato la squadra di Allegri, eccezion fatta per Higuain. Ho visto molto male De Sciglio e Rabiot, ma la squadra, a differenza di quanto accadeva con il tecnico livornese, ha continuato ad attaccare anche dopo il vantaggio. Quando segni l’1-0 per me devi ammazzare gli avversari trovando la seconda rete”.