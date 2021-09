Tacconi: “Due volte vicino al Napoli ma dissi no a Moggi. Bacchettai Maradona…”

L'ex portiere bianconero dice la sua anche sul match di domani a Napoli della Juventus

Napoli-Juventus negli anni '80 era la sfida più attesa del campionato e metteva di fronte Maradona e Platini. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Tacconi, ex calciatore bianconero che riapre il libro dei ricordi: "Co Maradona abbiamo fatto tante battaglie, gliene ho dette anche troppe. Una volta gli dissi tramite giornali che non si doveva sentire Dio e lì mi sono beccato un po’ di offese quando sono arrivato ma era il mio modo di caricarmi. Io dovevo venire a Napoli per 2 volte, la prima dopo l’Avellino e poi l’altra quando ero fuori dalla Juventus, Moggi mi chiamava spesso offrendomi pure il doppio dell’ingaggio. Ma io sono testone: sono rimasto, ho continuato a giocare e ho vinto”.