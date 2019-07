Taggart punge la difesa della Juventus: “Più facile giocare contro di loro che in Corea…”

Adam Taggart, attaccante del Suwon Bluewings, ha giocato il match amichevole andato in scena pochi giorni fa tra la Juventus e il Team K-League, la squadra formata dai migliori giocatori del panorama calcistico sudcoreano. Una sfida spettacolare terminata 3-3 con il bomber australiano autore anche di una rete.

E deve essere stata proprio la marcatura ad esaltare il classe ’93 che intervistato da Goal ha stuzzicato i bianconeri e la difesa juventina: “A essere onesto, mi è sembrato più facile giocare contro la Juventus che in Corea. Qui non appena hai la palla vedi attorno a te tre persone in pressing per recuperarla, contro le formazioni europee è tutto un po’ più tranquillo sotto questo aspetto, c’è più tempo per prendere una decisione”, ha detto Taggart che ha fatto gol a Pinsoglio mentre in campo i centrali difensivi erano Rugani e il nuovo arrivato de Ligt.