Tameze e Silvestri stregano la Lazio: il Verona passa all’Olimpico 2-1

L’Hellas Verona realizza il capolavoro: anche l’Olimpico di Roma diventa terreno di conquista per la squadra veneta che sale in zona Europa League battendo dopo una partita combattuta la Lazio di Simone Inzaghi. Gli uomini di Ivan Juric si confermano una mina vagante pericolosa per le squadre di vertice e non smettono di sognare in grande.

LA GARA

Le due squadre non sono abituate a fare grandi calcoli e si nota sul campo: dopo venti minuti le occasioni sono già due. La prima capita a Immobile che calcia e non trova di poco la porta; la seconda chance è per Saicedo, ma il tiro dell’attaccante del Verona viene sporcato. L’equilibrio si spezza sul finire di primo tempo. Dimarco va alla conclusione e trova la deviazione decisiva di Lazzari, autore di uno sfortunato autogol. A inizio ripresa la Lazio riesce ad arrivare al pareggio: gran palla per Caicedo, che controlla e infila Silvestri. I biancocelesti sembrano in controllo, ma un retropassaggio errato di Radu lancia Tameze che salta Reina e deposita in rete. La reazione della Lazio nel finale è veemente e serve una prodezza di Silvestri su un colpo di testa di Milinkovic per blindare il risultato. Il portiere si ripete in pieno recupero con una parata di piede strepitosa su un tiro deviato di Correa.