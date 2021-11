Tameze lancia il Verona: Empoli beffato in pieno recupero

Il Verona passa anche contro l'Empoli e allunga in classifica. Decisivo Tameze

L' Hellas Verona continua a macinare punti e a sorprendere in Serie A. Gli scaligeri superano anche l' Empoli in uno scontro salvezza importantissimo. Decisiva la rete di Tameze nel finale di partita, quando l'incontro sembrava aver preso la piega di un salomonico pareggio.

L'avvio della gara è favorevole ai toscani. L'Empoli, infatti, si rende spesso pericoloso e non arriva al gol per questione di centimetri. Prima ci pensa la traversa a negare il gol a Henderson. Poi è Pinamonti a fallire il tiro decisivo. Nella ripresa è il Verona a sbloccare il risultato: Lazovic pesca in area di rigore Barak, che trafigge Vicario. Al 67' la gara torna in parità: Pinamonti va al tiro da posizione defilata e la sua conclusione trova la deviazione vincente di Romagnoli. Tutto sembra far pensare che il match si possa concludere con il pari, ma Tameze regala i tre punti all'Hellas in pieno recupero. L'attaccante si fa trovare pronto sull'assist di Barak e la sua conclusione impatta contro Luperto che buca il proprio portiere.