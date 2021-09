Tanti auguri Genoa: 128 anni di storia. Città si decora con bandiere per le vie

Il Grifone festeggia il "compleanno"

Un giorno speciale in quel di Genova dove il club rossoblù del Grifone compie 128 anni . Era il 7 settembre del 1893 quando nacque il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società di calcio italiano.

Aria di festa in città per questo giorno davvero speciale. Già nella serata di lunedì, tanti tifosi si erano ritrovati per attendere insieme la mezzanotte. Incontro alle ore 18 in Piazza Alimonda e poi trasferimento in Piazza De Ferrari, per aspettare l'arrivo del 7 settembre e, appunmto, del compleanno del Genoa, la loro squadra del cuore. Sono stati circa 3 o 4 mila i fan rossoblù presenti con tanto di fumogeni, sciarpe, bandiere e tanta voglia di sorridere e celebrare la giornata.