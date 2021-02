Tapiro d’oro per Ibrahimovic: “Derby duro, ma ci rifaremo”

Striscia la notizia prova a far prendere sul ridere a Zlatan Ibrahimovic la sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter. Lo storico inviato del tg satirico di Canale cinque Valerio Staffelli ha consegnato al centravanti dei rossoneri il Tapiro d’oro in seguito alla deludente prestazione del derby: “Tapiro? Alla prossima partita lo porto, magari porta fortuna. Derby? È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Sanremo? Per ora sono concentrato sulle partite”. Questo un estratto delle parole di Zlatan Ibrahimovic al momento della consegna del Tapiro da parte di Striscia la notizia, la puntata integrale con tutte le dichiarazioni dello svedese andrà in onda questa sera su Canale cinque.