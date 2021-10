Tardelli e il paragone: “Locatelli? La Juventus ha trovato un altro Marchisio”

Il commento dell'ex calciatore sul centrocampista bianconero

PARAGONE - "Locatelli? E’ stato comprato esattamente con questo obiettivo. Ha personalità da vendere, in più in un centrocampo come quello della Juve è più facile: hai decisamente più qualità intorno a te e anche in attacco. Più che a me somiglia a Marchisio, in questo momento Locatelli è l’uomo del centrocampo di Allegri che sa gestire meglio il gioco. Ha qualità, tempi di passaggio, letture e inserimento, ed è anche in grado di aggredire l’area avversaria come pochi, come contro il Toro".