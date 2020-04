Tardelli: “I calciatori si autotassino. Ripresa? Se non sarà possibile scudetto a nessuno…”

Marco Tardelli dice la sua ai microfoni di calciomercato.com. L’ex giocatore della Nazionale italiana ha parlato del difficile momento che sta vivendo l’intero mondo, compreso quello del calcio. Inevitabile parlare di stipendi e ripresa di campionato, temi sui quali Schizzo ha un’idea ben precisa.

MOMENTO – “Quanto ancora per tornare alla normalità? Sarà lunga, molto lunga purtroppo. Ma l’importante è non cadere in depressione e pensare che alla fine di questo macello torneremo a vivere in un mondo nuovo. Ma nuovo per davvero in quanto a valori e senso della condivisione”, ha spiegato Tardelli.

CALCIO E STIPENDI – Argomento importanti in questo periodo è il taglio agli stipendi dei calciatori. Sul tema l’ex centrocampista ha risposto: “Si tratta di unargomento spinoso che richiede una grande consapevolezza e buon senso anche civico. L’imposizione forzata non mi pare una soluzione ragionevole. Credo che dovrebbero essere gli stessi calciatori ad autotassarsi su iniziativa propria e collegiale per far sentire la loro vicinanza in maniera concreta ai tifosi e alle persone che soffrono”. E sulla ripresa del campionato: “Il calcio deve riprendere quando le condizioni generali sanitarie del Paese lo permetteranno. Niente playoff, ma meritocrazia. Se poi non sarà possibile un ritorno in maniera regolare, non sia dia lo scudetto a nessuno. Proprio come durante la guerra mondiale. Anche perché noi siamo in guerra oggi”.