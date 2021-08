Tardelli: “Juve, Locatelli un affare. Cristiano Ronaldo scontento? Vada via…”

Parla l'ex calciatore della Nazionale e anche della Vecchia Signora

LOCATELLI - Sul neo arrivato in casa bianconera, Tardelli ha detto: "Forte. Bravo al Sassuolo, bravo all’Europeo. La Juve ha messo l’asticella in alto. L'operazione di mercato in prestito biennale con obbligo di riscatto? Per me sono troppo alte tutte le valutazioni del calcio moderno. Al netto di questo però capisco che il prezzo venga fatto dal mercato. Prendere Locatelli con questa formula è un affare. Sarà il centrocampista centrale, per me è un perfetto play davanti alla difesa. Gestisce bene il gioco, sa fare tante cose".