Tardelli: “Juventus 38 scudetti? Vinti sul campo. Ognuno espone ciò che vuole”

Nono scudetto di fila per la Juventus che vince anche quest’anno il Tricolore. Si tratta del suo 36esimo scudetto ufficiale, secondo il conteggio della Figc. Come noto, però, per i bianconeri sarebbe il numero 38, cifra che è stata esposta anche allo Stadium e che ha generato, ancora una volta, grandi polemiche. A parlare di questo tema delicato è stato anche Marco Tardelli che, in un certo senso, è stato di parere opposto a quello dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti che aveva precedentemente commentato.

Tardelli: “Scudetti vinti sul campo. Ognuno espone ciò che vuole”

Intervenuto ai microfoni della Rai, nel corso della trasmissione 90° Notte Gol, su Rai 2, Tardelli ha affermato: “Io credo che adesso bisognerebbe smetterla con queste critiche, la Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo. Io ho visto 38, poi metterli o non metterli vedremo, la storia dirà qualcosa. Io credo che ognuno decida di mettere quello che vuole, poi gli altri lo giudicano, nel bene o nel male. Io se voglio metto 38, se ritengo di averne vinti 38”.

