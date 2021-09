Tardelli: “Le stelle di Napoli-Juventus sono in panchina…”

Parla l'ex calciatore in vista del big match odierno

"Le due stelle della sfida sono in panchina". Lo dice l'ex storico campione del mondo con l'Italia Marco Tardelli a Il Mattino a proposito della sfida di oggi tra Napoli e Juventus. Il big match della terza giornata andrà in scena questa sera alle 18 (QUI LE INFO PER VEDERE LA PARTITA), e secondo l'ex calciatore i top player saranno a guidare le due squadre.