Tardelli ricorda l’Heysel: “Non è mai stata per me una vittoria”

Tutti gli appassionati di calcio hanno ben impresse le immagini dell’Heysel. Quella sera era in programma la finale di Champions League tra Liverpool e Juventus, ma un crollo parziale dello stadio provocò la morte di 39 persone. Prima di entrare in campo i giocatori erano ignari di quello che fosse successo come testimoniato dalle parole di Marco Tardelli.

Heysel pagina nera

L’ex centrocampista ha parlato a Rai2 a proposito di quel giorno: “Era iniziato tutto bene poi sono arrivati i tafferugli. Noi eravamo negli spogliatoi senza sapere quale fosse bene il problema. Abbiamo cercato di calmare i tifosi della Juve che erano nella tribuna dove sono nati i tafferugli. Alla fine si sono calmati. La gara non si doveva giocare ma le regole UEFA dicevano altro. C’è stato qualcosa di superiore alla vita umana. E’ stata una sconfitta del calcio e dello sport. Non è mai stata per me una vittoria. E’ una delle pagine più nere della mia carriera“.