Tardelli stimola Dybala: “Dimostri che lasciarlo andare sarebbe errore madornale”

Il parere dell'ex giocatore sulla vicenda legata al rinnovo del 10 della Juventus

DIMOSTRARE - "Il caso Dybala certamente non aiuta. Un errore da ambo le parti che potrebbe costare caro ad un gruppo che tenta faticosamente di ritrovarsi. Non vogliamo sapere da che parte stia la ragione, ma gli ultimi accadimenti non hanno favorito la possibilità di un accordo. Dybala è un ottimo giocatore e se questo braccio di ferro potesse aiutarlo a diventare un leader ben venga", ha detto Tardelli. "La Juventus ha bisogno di un leader che possa essere nelle partite importanti punto di riferimento per i compagni. Ripicche inutili, sguardi verso la tribuna dopo gol che contano poco, servono invece solo a dividere l'ambiente e creare problemi. Dybala dovrebbe prendere per mano i compagni, facendo così capire a tutti che lasciarlo andare sarebbe un errore madornale".