Tare sogna: “Scudetto alla Lazio? Ci siamo”

La Serie A si prepara a ripartire. La Lega ha fissato nel 13 giugno la data per la ripresa del campionato italiano. Restano tante le incertezze sulle condizioni dei giocatori e cosa potrebbe accadere in caso di nuove positività tra i tesserati, ma per il momento l’intenzione è quella di andare avanti. A parlare proprio del torneo è stato il ds della Lazio Igli Tare intervenuto ai microfoni di Repubblica.

Lazio, Tare sogna il Tricolore

“Scudetto? Noi ci siamo”. Con queste parole il ds biancoceleste lancia la sfida alla Juventus. “Proveremo a vincerlo adesso, se la serie A riprende, oppure l’anno prossimo. Arriviamo da lontano e non ci fermiamo qui”. Ma nelle sue parole c’è, ovviamente, anche il timore della possibile mancata ripresa. “Chi dice che vogliamo continuare il campionato solo per interesse personale non ha capito niente. Il calcio dà da vivere a 370 mila persone, se si ferma sarà il fallimento per tanti e l’Italia perderà pezzi di storia non solo sportiva”. E ancora: “Sarà un disastro sociale. Fermarsi in questo momento vuol dire, quasi sicuramente, non ripartire neanche a settembre: molti mesi di inattività sarebbero gravissimi. Ci invidiano e pensano che il calcio sia soltanto la Serie A, invece sono migliaia di persone e famiglie che lavorano. Abbiamo il dovere di difenderle”.

Inzaghi vuole il bis

Nelle scorse ore anche Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, aveva detto la sua riguardo alla possibilità di lottare per lo scudetto: “Quando si è fermato il campionato stavamo molto bene. Quando ripartirà, cercheremo di farci trovare pronti. È difficile, come fare un altro ritiro. E poi giocheremo una volta ogni tre giorni. Con le partite ravvicinate, bisognerà evitare gli infortuni e il recupero diventerà più faticoso. Il mio sogno? Tutti lo sanno, ma non voglio dire niente, proprio come il 14 maggio del 2000 prima di scendere in campo…”.