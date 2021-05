Tavecchio: “Conte vede nuvole all’orizzonte. Var? Serve per ogni azione”

L'ex presidente della FIGC analizza i temi più importanti del fine settimana

Per sua stessa ammissione, lo avrebbe voluto ancora alla guida della Nazionale, prima di chiamare Giampiero Ventura . Carlo Tavecchio e Antonio Conte si sono solo sfiorati durante le rispettive avventure da presidente della FIGC e Commissario Tecnico. Lo stesso Tavecchio ha rivelato di aver mantenuto un ottimo rapporto con l'ex selezionatore durante la trasmissione "La politica nel pallone" su GR Parlamento: "Ho parlato con lui molto al telefono due giorni fa. È contento, ma anche lui vede degli orizzonti nuvolosi. Non abbiamo parlato della sua possibile permanenza all'Inter ma sono convinto che farà di tutto per restare compatibilmente con quello che potrà offrire oggi il sistema economico. I milioni netti che percepiscono gli allenatori, non saranno così facili in futuro".

Gli episodi della domenica calcistica hanno riportato l'attenzione al Var. Tavecchio ha permesso l'introduzione di questo strumento in Serie A e rivela: "All'inizio il Var gli arbitri non lo volevano, Nicchi non lo voleva. Sono stato molto insistente. Noi abbiamo toccato una cattedrale che era difficile entrare, con questo strumento abbiamo aperto delle logiche, valutare un fatto con delle prove. L'hanno inventato nel basket o nel tennis. Condivido che questo fu un trauma per gli arbitri: ora c'è una lenta accettazione che penso porterà al rispetto della tecnologia. È ancora difficile far capire all'uomo che ha sbagliato. Il Var andrebbe reso obbligatorio per tutte le azioni. Deve essere un oggetto accessibile per ogni situazione".