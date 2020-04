Tebas lancia una frecciata alla Serie A: “E’ messa peggio della Liga”

Nonostante siano giorni complicati anche per il calcio, non si smette mai di parlare di calciomercato. In queste ore continuano le voci di un interessamento dell’Inter nei confronti di Leo Messi. Le parole di Massimo Moratti hanno stuzzicato e non poco le idee dei tifosi nerazzurri che ora sognano il colpaccio. Certo, piacerebbe a chiunque vedere Ronaldo e Messi di nuovo nello stesso campionato.

TEBAS – Il presidente della Liga ha però vedute diverse a riguardo. Tebas infatti, secondo quanto raccolto dall’ANSA ha prima bocciato l’idea di vedere la Pulce in Italia e poi ha tirato una frecciata al nostro campionato: “La crisi per il coronavirus è globale, ma in ogni Paese è differente. Il livello di indebitamento del calcio italiano è molto elevato, il doppio di quello di Liga e Bundesliga, con un giro d’affari inferiore. La situazione economica della Serie A è molto più complicata e la soluzione non può essere ingaggiare Messi. E comunque non credo andrà via”.