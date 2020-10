Tegola Inter: dopo Bastoni anche Skriniar positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Inter: anche Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore centrale slovacco si è sottoposto al tampone mentre era con la sua nazionale e oggi è arrivato l’esito con la conferma della non negatività. Dunque il giocatore dovrà osservare a sua volta un periodo di quarantena che lo terrà lontano dal terreno di gioco. Per Antonio Conte le notizie negative non finiscono qui: i nerazzurri, nel derby contro il Milan, dovranno fare a meno di due terzi della difesa titolare. Infatti anche Alessandro Bastoni è risultato positivo al Coronavirus.