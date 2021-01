Tegola Juventus: Alex Sandro positivo al Covid-19

In casa Juventus non c’è tempo di godersi il successo con l’Udinese. I campioni d’Italia sono chiamati ad affrontare il Milan in uno scontro diretto delicatissimo in ottica scudetto. La formazione di Andrea Pirlo si trova però a fare i conti con la positività al Covid-19 di un giocatore importante come Alex Sandro.

La notizia è stata diffusa direttamente dal club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.