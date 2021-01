Tegola Lazio: Luis Alberto operato d’urgenza per appendicite

Nel derby era stato protagonista con una doppietta che ha fatto felici i tifosi della Lazio. Tuttavia i biancocelesti rischiano di dover fare a meno delle magie di Luis Alberto per i prossimi giorni. Infatti il fantasista spagnolo è stato operato d’urgenza per un attacco di appendicite acuta in giornata. Dunque salterà i prossimi impegni contro Parma, in Coppa Italia, e Sassuolo, in campionato. L’obiettivo sarà recuperarlo almeno per il big match contro l’Atalanta a fine gennaio.