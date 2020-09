Tegola Milan: anche Ibrahimovic positivo al Coronavirus

Non c’è pace in casa Milan. Dopo l’annuncio della positività al Coronavirus da parte di Duarte, i rossoneri devono fare i conto con un nuovo clamoroso caso di non negatività. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, protagonista assoluto nella prima giornata di Serie A contro il Bologna, ha contratto il Covid 19.

La quarantena imposta dal protocollo costringerà il campione a doversi fermare. Il Milan dovrà fare a meno di Ibra già nella sfida di stasera contro il Bodoe, nell’eventuale terzo playoff di Europa League e nelle gare di campionato con Crotone e Spezia.