Tegola Napoli: Osimhen è ancora positivo al Covid-19

Piove sul bagnato in casa Napoli. Gli azzurri devono fare i conti con l’assenza di Victor Osimhen. L’attaccante, risultato tanto prezioso per gli schemi di Gennaro Gattuso, quanto prolifico sotto porta, resterà fuori dai campi ancora per qualche settimana. Tutta colpa della nuova positività al Coronavirus. L’annuncio è stato dato dalla società partenopea: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”. Osimhen era già risultato positivo a inizio anno.