Tegola per il Cagliari: Nainggolan si ferma, tempi di recupero incerti

Brutte notizie per il Cagliari: Radja Nainggolan si ferma per infortunio. Il centrocampista ha rimediato una distrazione di primo grado al soleo del polpaccio destro. Lo ha comunicato il club sardo: “Nella giornata di oggi il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Per il centrocampista rossoblù sono ora previste terapie specifiche per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”. Dunque il Cagliari potrebbe dover fare a meno del proprio trascinatore in quest’ultima parte di stagione. Un momento in cui i sardi potrebbero puntare a riconquistare il terreno perduto nei primi mesi del 2020.