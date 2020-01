Tegola per il Parma, si ferma Kulusevski: lesione muscolare di primo grado

Brutte notizie in casa Parma. Il centrocampista svedese Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. Un infortunio che rischia di tenere lontano dal terreno di gioco un punto di forza importante per la squadra di Roberto D’Aversa. Questo il comunicato del club gialloblu:

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro l’Udinese hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo.

Antonino Barillà, Gervinho e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Luigi Sepe, a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici. Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. Andrea Adorante è stato sottoposto, a Milano, ad intervento artroscopico al ginocchio sinistro dal Dr. P. Volpi: è stato regolarizzato il menisco mediale con dimissione in giornata dell’atleta. Dopo una settimana di riduzione dei carichi, il calciatore potrà gradualmente riprendere la regolare attività sportiva. Alberto Grassi (gastroenterite febbrile) è rimasto a riposo”.

Kulusevski è destinato a trasferirsi alla Juventus al termine della stagione. I bianconeri lo hanno prelevato dall’Atalanta, detentrice del cartellino, in questa sessione di mercato.