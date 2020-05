Tegola in casa Roma, Pau Lopez out per tre settimane

L’emergenza legata al Coronavirus continua a lasciare il calcio italiano in una sorta di limbo. Gli allenamenti individuali sono iniziati, ma c’è ancora attesa per quanto riguarda le sedute di gruppo. Inoltre, la pandemia ha portato anche diversi problemi economici ai club che dovranno anche rivedere le loro intenzioni di mercato. In casa Roma però i problemi sembrano aumentare dopo l’inconveniente capitato al portiere dei giallorossi Pau Lopez.

Pau Lopez out tre settimane

Durante la seduta individuale Pau Lopez si è fatto male durante un esercizio procurandosi la microfrattura del polso sinistro. Un inconveniente che al portiere giallorosso può costare ben 3 settimane di stop. Il suo metodo di allenamento dunque cambierà a causa di questo infortunio e l’ex Betis cercherà di farsi trovare pronto per la prima settimana di giugno, data in cui, probabilmente, la Serie A ripartirà. La Roma cercherà di fare di tutto per recuperare il portiere che in campionato ha saltato solamente la gara con l’Inter, sempre per infortunio.

