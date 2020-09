Tensione tra la Juventus e Sarri, l’ex allenatore non accetta la risoluzione

L’esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus è terminata con l’eliminazione in Champions League agli ottavi di finale contro il Lione. Un ko che ha spinto i dirigenti bianconeri a cambiare guida tecnica puntando su Andrea Pirlo.

SARRI NON FA SCONTI ALLA JUVENTUS

L’annata di Maurizio Sarri è stata costituita da alti e bassi con la squadra che non ha mai dato l’impressione di aver sposato appieno la tattica dell’ex allenatore del Chelsea. Dopo il divorzio il clima tra la dirigenza e l’ex tecnico si sono incrinati ulteriormente ed ora è in vista un bel braccio di ferro per quanto riguarda la risoluzione. Da quanto riportato sul Corriere della Sera Sarri non sarebbe per nulla intenzionato a fare sconti al suo ex club e percepirebbe così l’intero stipendio di 6 milioni anche la prossima stagione.