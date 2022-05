Ternana, Bandecchi: “Serie B torneo di poco conto e valore, voglio la A”

Senza peli sulla lingua il patron della Ternana su Instagram

Come al solito il presidente della Ternana Stefano Bandecchi utilizza il suo profilo Instagram per esternare le sue opinioni sulla squadra e sul campionato. Oggi il patron rossoverde dopo la vittoria nel derby contro il Perugia ha detto: "“Dobbiamo sì tifare Ternana ma anche essere concreti quando non si può ottenere più nulla. Non è la fine la fine del nostro avversario che fa iniziare la nostra vittoria. Il prossimo anno io voglio vincere il campionato o meglio, voglio andare in Serie A. Non voglio sentire se e ma. Dispiace per chi scende dalla Serie A e mi fa tanto piacere per chi arriverà dalla Serie C ma non me ne po’ fregà de meno. Il campionato di Serie B è un campionato sinceramente di poco conto, di poco valore. Mi scuseranno gli altri presidenti. Gloria a chi vince ma chi perde è proprio un cogl****zzo. Detto questo il prossimo anno faremo di tutto per andare in Serie A perché cogl****zzi siamo stati già quest’anno.”