Terremoto Inter, Conte rischia: c’è un italiano a sorpresa per la panchina

L’Inter non sarebbe soddisfatta del rendimento di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L’ennesimo risultato negativo in campionato, o meglio, l’ennesima mancata vittoria contro ilVerona, potrebbe aver messo in discussione il futuro del tecnico. La società starebbe prendendo in considerazione l’idea di un cambio e il sostituto sarebbe clamoroso.

Inter, via Conte: c’è Allegri

Terzo posto scivolato via dopo il 2-2 contro il Verona, l’Inter si lecca le ferite e soprattutto Antonio Conte riflette sulle sue scelte. Proprio il tecnico rischierebbe di essere silurato a fine stagione. Per sostituire l’attuale mister, come riportato da Fabio Ravezzani su “Radio Radio”, l’Inter sarebbe pronta a fare un’offerta ad un altro ex tecnico della Juventus: Massimiliano Allegri che troverebbe in Beppe Marotta il suo principale sponsor. Il tecnico toscano, dopo un anno fermo, sarebbe pronto a tornare e dopo aver valutato diverse pister estere potrebbe essere stuzzicato da un’eventuale proposta dei nerazzurri.

