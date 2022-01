Theo Hernandez: “Da piccolo guardavo Maldini ora ascolto suoi consigli. Su Pioli…”

Parla l'esterno rossonero

MISTER - Grande importanza anche per il tecnico Pioli: "Ho avuto tanti bravi tecnici nella mia carriera, ma Pioli mi ha cambiato la vita, come calciatore e come persona. Mi ha dato da subito la fiducia di cui avevo bisogno e sono molto felice qui grazie a lui. Mi sento più libero quando posso inserirmi centralmente, dove c'è più spazio. Al Real Madrid non potevo giocare in maniera tanto 'anarchica' e ho perso fiducia, mente qui c'è la possibilità di combinare maggiormente coi giocatori offensivi e fare più gol e assist".