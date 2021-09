Theo Hernandez lancia il Milan: 2-0 al Venezia. Empoli ok contro il Cagliari

Il Milan vince e aggancia l'Inter in testa alla classifica. Vince anche l'Empoli

Il Milan non sbaglia e aggancia l'Inter in testa alla classifica in attesa del match del Napoli. I rossoneri faticano contro il Venezia, ma riescono a imporsi grazie a un super Theo Hernandez. Vittoria importante in coda alla classifica anche per l'Empoli.