Theo Hernandez: “Passati due mesi difficili. Ora puntiamo all’Europa”

Al Milan non è bastata l’ottima prestazione a regalare l’accesso alla finale di Coppa Italia. I rossoneri non perdono comunque la serenità, come testimoniano le parole di Theo Hernandez ai microfoni di Sky Sport. L’esterno difensivo si racconta: “Sono stati mesi complicati, due mesi di grandi sforzi, in cui abbiamo lavorato giorno giorno in casa per tornare nella migliore maniera possibile. Adesso siamo felici di poter tornare a giocare. Stiamo lavorando per arrivare più in alto possibile, non è stata una stagione facile finora ma stiamo lavorando. Sono molto felice di essere al Milan, ringrazio i miei compagni e Maldini che mi ha portato qui. Giocare qualcosa come 12 partite, una ogni 3 giorni, non sarà un compito facile. Dobbiamo recuperare bene, mangiare bene e dormire bene. Giocare nel miglior modo possibile non sarà facile con questo caldo, per 90 minuti e senza nemmeno l’aiuto dei tifosi. Ci mancherà il sostegno della nostra tifoseria”.

FUTURO – Poi il terzino rossonero si sofferma sul suo futuro ancora da definire: “Sono venuto qui per restare al Milan, sto facendo una grande stagione e nella mia testa c’è solo il Milan. I tifosi mi vogliono bene, io voglio bene ai tifosi e questa è la cosa più importante. Mancano ancora 12 partite e dovremo dare il massimo per entrare in Europa League. O in Champions, non si sa mai”.

IBRA – Infine un pensiero su Zlatan Ibrahimovic, assente per infortunio: “Da quando è arrivato ci ha trasmesso molto. Lo conosciamo tutti, è uno che dà tutto e adesso che è infortunato ci manca un leader in squadra. Speriamo rientri presto e che ci possa aiutare”.