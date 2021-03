Theo Hernandez, post polemico (poi rimosso) contro l’arbitro di Milan-Napoli

Una storia pubblicata su Instagram potrebbe creare tanti problemi in casa Milan. Dopo la sconfitta contro il Napoli è tempo di polemiche soprattutto da parte di Theo Hernandez, decisamente arrabbiato per la direzione di gara e per alcune decisioni dell’arbitro Pasqua.

Il nocciolo della questione sarebbe un calcio di rigore, a detta dell’esterno rossonero, negato anche a seguito di un controllo al Var. Il difensore mancino si è lasciato andare ad uno sfogo eccessivo che potrebbe costargli molto chiaro.

Theo Hernandez, post social contro arbitro Pasqua

Come detto, Theo Hernandez, non ha proprio smaltito la delusione per la sconfitta contro il Napoli e soprattutto per le decisioni del direttore di gara reo, secondo lui, di non aver fischiato un rigore netto per un intervento ai suoi danni. L’esterno mancini, nel corso della notte, ha pubblicato su Instagram una storia, poi rimossa, in cui si mostra una foto di Pasqua che lo invita a rialzarsi. Fin qui poco male. Se non fosse che il francese abbia anche aggiunto 4 emoticon rappresentanti il voltastomaco a cui ha fatto seguito una classica emoji di un volto che sembra dire “ma come si fa?”.

Come detto, il posto social è stato rimosso poco dopo ma al web non è sfuggito con tanti utenti che l’hanno subito condiviso. Qualcuno chiedendo punizioni pesanti per il giocatore e altri che, invece, si sono trovati d’accordo con lui. Certo è, che un’esternazione simile potrebbe costare cara al giocatore. La squalifica potrebbe essere dietro l’angolo…