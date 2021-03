Theo Hernandez, Procura apre fascicolo dopo post social contro arbitro Pasqua

La Procura della Figc ha aperto un fascicolo sul post social denigratorio nei confronti dell’arbitro Pasqua pubblicato e successivamente rimosso dall’esterno del Milan Theo Hernandez dopo la sfida contro il Napoli.

Il giocatore, a seguito del k.o. in campionato contro la squadra partenopea aveva reagito sfogandosi sui social nei confronti della direzione di gara dell’arbitro Pasqua in riferimento ad un calcio di rigore non concesso anche dopo il consulto col Var.

Nel post social si vedevano delle emoticon abbastanza eloquenti contro il fischietto. Adesso, la Procura federale ha aperto un fascicolo. Un’indagine federale in piena regola che potrebbe portare a una sanzione economica ma anche ad una squalifica del giocatore. Un’eventuale squalifica di Hernandez sarebbe l’ennesima tegola sulla testa di Pioli nel momento più delicato della stagione.