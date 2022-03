Theo Hernandez: “Vincere lo scudetto per riportare il Milan in alto”

Parla l'esterno rossonero

RINNOVO E FUTURO - "Se sto bene qui? Ho trovato il club giusto al momento giusto. Abbiamo un grande futuro come squadra, possiamo far rinascere il Milan. Anche le persone intorno sono fantastiche. Ecco perché ho prolungato il mio contratto fino al 2026. Qui c'è di tutto per vivere bene. Adesso dobbiamo vincere il titolo. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per rimettere il Milan al suo posto, in cima", ha detto Theo Hernandez .

AMBIENTE - Parlando poi della dirigenza, di Maldini e del mister: "Se ho firmato per il Milan è stato in gran parte grazie a lui. Ero molto vicino a firmare per il Bayer Leverkusen, ma ha ribaltato tutto. È venuto a trovarmi in vacanza a Ibiza. Abbiamo parlato di calcio, ho sentito subito che il Milan era il posto giusto. Mi ha detto molte cose buone sul mio gioco e sui miei progressi. Non c'è riferimento migliore per il mio ruolo e per il Milan". E su Pioli: "Non appena è arrivato ha insistito perché giocassi come so fare. Mi ha liberato. Ha capito la mia natura, la mia forza, non mi ha limitato".