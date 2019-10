Thiago Motta, esordio da record: mai in Serie A tre subentrati avevano segnato nella stessa partita

Non poteva immaginare esordio migliore Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Vittoria e tre punti d’oro contro il Brescia. Un successo arrivato grazie a tre reti messe a segno da calciatori entrati a gara in corso. Un vero e proprio record che fa entrare il neo tecnico del Grifone nella storia della Serie A.

L’italo-brasiliano ha azzeccato tutti e tre i cambi: dentro Agudelo, Kouamé e Pandev che lo hanno subito premiato con una rete ciascuno. Nel massimo campioanto italiano, un evento mai accaduto da quando, nella stagione 1994/1995, vennero introdotte le tre sostituzioni. Thiago Motta non si è esaltato dopo il match, ma un inizio così non può che far ben sperare, lui e i tifosi genoani.