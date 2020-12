Thorsby carica la Sampdoria: “Vinciamo con le big e perdiamo con le meno forti ma meritiamo di stare più su in classifica”

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX dell’andamento della sua squadra in campionato caricando l’ambiente e confidando che, secondo lui, il club allenato da Claudio Ranieri meriti una posizione di classifica migliore per quanto dimostrato in campo. “La Sampdoria è più forte di quanto dica la classifica, lo hanno visto tutti. Anche se è un anno un po’ strano”.

E ancora: “Capita che magari vinciamo con le big e perdiamo punti con quelle meno forti. Sicuramente dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Serve fare di più perché le nostre potenzialità sono grandi”. A livello personale Thorsby ha le idee chiare: “Personalmente voglio crescere e migliorarmi ancora tanto, mi sento centrocampista: un posto dove posso attaccare e fare gol e assist ma allo stesso tempo lavorare per la fase difensiva e aiutare i compagni”. Proprio questa sua caratteristica, come spiega il quotidiano, lo ha portato ad essere il calciatore blucerchiato che corre di più, in media 11 chilometri e 524 metri a partita; terzo tra tutti i giocatori della Serie A dietro il genoano Rovella (11,56) e Rog del Cagliari (11,55).