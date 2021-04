Thuram: “Le critiche a Pirlo mi fanno ridere, vi spiego perché…”

L’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è uno dei grandi temi di discussione di questa stagione di Serie A. Ogni scelta e reazione del tecnico bresciano è passata sotto i riflettori, e non potrebbe essere altrimenti visto che Pirlo si trova al primo anno alla guida tecnica di una squadra. L’ultimo personaggio illustre a dire la propria è l’ex difensore – che ha vestito anche la maglia bianconera – Lilian Thuram, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Io credo che per diventare un grande allenatore, così come un grande giocatore, un grande cuoco o un grande giornalista, hai bisogno di tempo. Non puoi diventare un grande giocatore alla prima stagione che fai da professionista, e per Pirlo vale la stessa cosa. Credo che sia la prima volta che fa l’allenatore e non gli si può chiedere di farlo come se avesse 10 o 15 anni di esperienza. Zidane, quando ha preso il Real Madrid, non era alla prima esperienza da allenatore: lo aveva già fatto nelle giovanili, era stato il secondo di Ancelotti e Mourinho. Ecco perché mi fa ridere quando sento che criticano Pirlo e penso: «Scusate, c’è una cosa che si chiama ‘fare esperienza’». Lui sta facendo esperienza e non gli si può chiedere di sapere già tutto”.