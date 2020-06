Tifosi allo stadio, la posizione del Governo sulla riapertura

La Serie A non è nemmeno ripartite e già qualcuno pensa alla riapertura degli stadi. La situazione nel nostro Paese non permette ancora un mossa così importante e negli altri Paesi, per ora, gli impianti rimangono sigillati. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di una possibilità di riapertura, ma tutto dipenderà dalla curva epidemiologica. Sull’argomento è intervenuto anche il Sottosegretario alla Salute Zampa.

Tifosi allo stadio, le ultime

Durante un”intervista a Radio Punto Nuovo, Zampa ha dichiarato: “Non c’è mai stata alcuna preclusione quindi aspettiamo i dati e vediamo se la gente potrà tornare negli stadi con norme di sicurezza assolute. Lasciamo un velo di speranza per la riapertura degli stadi, mi farò portavoce di questo quesito“. Tutto quindi dipenderà dall’evolversi del virus nel nostro paese. Gli ultimi dati sono incoraggianti per tutti tranne che per la Lombardia che continua a registrare numeri piuttosto alti di positivi ogni giorno.

Gravina

Dello stesso avviso sembra essere il presidente della Figc Gravina: “È un auspicio, me lo auguro di cuore. Sto seguendo l’andamento della disponibilità all’interno dei teatri e delle arene per le manifestazioni culturali. È impensabile che, con tutte le precauzioni, in uno stadio da 60 o 80 mila posti, non ci possa essere una percentuale minima di persone. Mi auguro che anche così arrivi un segnale di speranza per il Paese, che ricompenserebbe tanti appassionati di calcio”.