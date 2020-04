Tifosi del Genoa contro le porte chiuse: “Senza di noi non esiste il calcio”

Al fine di riprendere e terminare la stagione i club e le istituzioni hanno messo sul tavolo alcune proposte. Tra queste anche quella di disputare il campionato senza tifosi in modo da arginare il rischio contagio. Una scelta che però non è piaciuta alla tifoseria del Genoa che ha diramato un comunicato tramite l’Ansa.

COMUNICATO – “Per noi il calcio è quello che giochi da quando sei bambino, con addosso la maglia della tua squadra, sognando un gol sotto la curva, quella stessa curva in cui la domenica segui la partita accanto al papà o al nonno, quella stessa curva che diventerà la tua seconda casa. Per noi il calcio è aggregazione, è viverlo 7 giorni su 7, è andare in trasferta facendo centinaia e centinai di chilometri. Per noi il calcio è abbracciarsi dopo un gol“.