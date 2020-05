Tifosi virtuali e animazioni grafiche: come cambia il tifo durante la pandemia

Il calcio durante e post Coronavirus sarà diverso da quello che conoscevamo. Le norme sanitarie impongono la chiusura degli impianti per non rischiare nuovamente una crescita dei contagi. Solo la Polonia dal 19 giugno riaprirà parzialmente le porte riempiendo gli stadi solo fino al 25% della capienza totale. In Serie A e in Liga nel frattempo pensano a come sostituire il pubblico per ricreare una vera e propria atmosfera da stadio.

Tifosi virtuali

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Lega Serie A starebbe pensando anche a come mascherare l’assenza dei tifosi sugli spalti. La prima ipotesi è quella di mostrare i contenuti digitalmente, come per esempio gli sponsor. La seconda idea è quella di ricoprire i seggiolini con coprisedili che possono mostrare virtualmente qualsiasi immagine. In Spagna invece l’ipotesi è quella di utilizzare la tecnologia dei videogiochi per creare il pubblico.