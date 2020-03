Tifoso a Juan Jesus: “Spero ti venga il Coronavirus”. La replica: “Mezzo cervello”

In questi momenti delicati è importante che tutti dimostrino solidarietà e rispetto per gli altri. La pandemia sta provocando un numero altissimo di vittime e i contagi continuano a crescere giorno dopo giorno. In Italia anche il calcio è stato colpito con casi di positività tra alcuni giocatori della Serie A.

MEZZO CERVELLO – Chi la Serie A la conosce bene è Juan Jesus. L’ex difensore dell’Inter e ora in forza alla Roma sui social ha risposto duramente ad un tifoso che gli aveva augurato di contrarre il Coronavirus. Tramite le stories di Instagram il giocatore ha commentato così: “In tempi come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?”.