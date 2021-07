Tim rompe con Sky, Gubitosi: “Non vogliamo nessuna relazione”

Il gruppo, ha spiegato in call con gli analisti sui conti dei sei mesi, nei prossimi giorni lancerà una nuova camapagna tv “che vi stupirà”, ha detto l'ad di Tim Gubitosi

Dopo il semaforo verde dell’Antitrust sull’accordo Tim-Dazn per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024, è scattato l'affondo dell'ad Luigi Gubitosi dell'azienda italiana di telecomunicazioni su Sky: “Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo. Di base non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky. Poi Gubitosi ha rilanciato: "Sky ha partecipato, Dazn anche, e noi abbiamo vinto, tutto qui. Come nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali, accendere altre voci” riporta calcioefinanza.it. Gubitosi ha poi aggiunto che “quando non c’è abbastanza banda si può vedere la partita sul digitale terrestre”. Inoltre, “se uno dei nostri clienti per esempio vuole andarsene possiamo mantenerlo con Timvision: cioè può diventare cliente Wind, ma avere decoder Timvision e l’abbonamento”. In conclusione “Dazn ha diritti e non ha alcun obbligo, noi siamo rivenditore di questi diritti. Gli spettatori che seguono il calcio sono quasi 5 milioni" -ha concluso Gubitosi.