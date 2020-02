Tolisso via dal Bayern Monaco, la Juventus ci pensa

Corentin Tolisso via dal Bayern Monaco? Lo scenario è più che plausibile considerato che il francese non trova più spazio tra le file dei bavaresi. Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore dal 2017 ad oggi ha giocato solamente 63 partite e messo a segno 14 gol. Statistiche poco confortanti considerato l’esborso di 41 milioni di euro per portarlo all’Allianz Arena.

JUVENTUS – Ed ecco quindi che la Juventus si sarebbe messa alla finestra. Non è la prima volta che i bianconeri cercano il talentino francese. Già nell’estate 2017 la Juve si era fatta avanti senza però accontentare le richieste di Aulas. Chissà se quest’estate da Torino arriverà l’offerta giusta. Il nodo rimane l’ingaggio del giocatore che attualmente percepisce 7 milioni di euro a stagione. Uno stipendio parecchio oneroso anche per i bianconeri.