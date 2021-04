Tommasi: “Dzeko e Pellegrini hanno carisma. De Rossi allenatore, perché no?”

L'ex centrocampista giallorosso esprime il suo punto di vista sul momento della formazione capitolina

La Roma si prepara alla difficile trasferta di Europa League in casa del Manchester United. Una sfida che potrebbe essere un ulteriore crocevia per la stagione dei giallorossi. Ai microfoni di Sky Sport l'ex centrocampista dei capitolini Damiano Tommasi si è soffermato su due protagonisti molto attesi: "Dzeko è entrato nel cuore dei tifosi? Credo di si, così come i tifosi siano entrati dentro di lui. È un giocatore importante, che può fare bene ovunque e ambito da tante squadre, è normale il suo nome possa piacere a tanti club. Ma lui ha dimostrato quanto tenga alla squadra con personalità e carisma. Pellegrini ha ottima visione di gioco ed è molto dinamico. Sicuramente una delle sue qualità è quella di saper mandare in porta i suoi compagni. Sono quei giocatori ai quali bisogna mandare più palloni possibili per farli entrare il più velocemente nel match".