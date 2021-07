Tomori carica il Milan: “Niente è impossibile. Si gioca per vincere”

Parla il difensore rossonero riscattato dal Chelsea nelle scorse settimane

Redazione ITASportPress

Fikayo Tomori è stato uno dei giocatori più sorprendenti nella seconda metà della passata stagione in maglia Milan e anche per questa ragione il Diavolo ha scelto di riscattarlo dal Chelsea. Il centrale difensivo ha parlato al Corriere della Sera mostrandosi molto soddisfatto della sua esperienza italiana e carico per il prossimo anno.

Tomori carica il Milan

AMBIZIONE - "Sto alla grande. Mi hanno subito accolto tutti benissimo, fin dal primo giorno. Grande società, strutture eccezionali. C’è tutto per crescere e per vincere. Un sogno", ha detto Tomori che poi sugli obiettivi del club: "Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una squadra giovane, stiamo crescendo, ma il secondo posto della stagione scorsa dice che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo andare avanti così, step by step, passo dopo passo. Il Milan è il posto giusto per me".

MISTER E COMPAGNI - "Pioli? Mi insegna i segreti e i dettagli. Come vuole che giochi nel suo sistema, con il resto della squadra. Era un difensore, mi insegna molto su come difendere, sulla posizione da avere in campo. Ho un ottimo rapporto con lui". Sui colleghi di difesa: "Due grandi campioni, mi stanno aiutando moltissimo nella crescita personale. Dentro il campo ma anche fuori. Romagnoli è il capitano, mi parla in inglese e questo mi aiuta. Ho un ottimo feeling con lui e con Kjaer".