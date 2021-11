Tomori: “La chiamata del Milan uno shock. Con i consigli di Maldini posso migliorare”

Parla il difensore rossonero

AL MILAN - "Ho sempre voluto provare qualcosa in un altro Paese: dalla cultura ai diversi tipi di calcio. Quando il Milan mi ha chiamato per me è stato uno shock", ha ammesso Tomori. "Ho pensato ''Un colosso europeo chiede proprio di me'. Ed è stato decisivo per prendere questa scelta". E ancora: "Quando ho firmato e avevo per la prima volta una borsa con sopra l'insegna del Milan, ho pensato: 'Wow, sono qui. È tutto vero'. Mio padre guardava il calcio negli anni '80 e '90, quando il Milan vinceva le Champions League ed era la migliore squadra del mondo. Per lui è pazzesco. Sono davvero, davvero felice e grato di essere qui. Se dovessi ritirarmi oggi o se dovesse succedermi qualcosa, Dio non voglia, potrei dire: 'Sì, ho giocato per il Chelsea, per il Milan e sono riuscito a vestire la maglia dell'Inghilterra'. Pensarci è da pazzi".