Tomori spinge il Milan: “Possiamo battere chiunque. Ibra mi ripete sempre…”

Parla il difensore rossonero

Voglia di vincere e continuare ad imporsi in Serie A. Non si nasconde il difensore del MilanFikayo Tomori che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità di trionfare nella lotta scudetto e non solo. "Siamo concentrati su noi stessi e su quello che vogliamo fare. Abbiamo una strategia ben definita, l’abbiamo seguita e ci ha portato dove siamo. Ora dobbiamo insistere: se possibile giocare con ancora più intensità e concentrazione".