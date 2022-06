Tomori: “Vi svelo il discorso di Ibrahimovic all’intervallo di Sassuolo-Milan”

Le parole del difensore rossonero

Redazione ITASportPress

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha svelato diversi retroscena nel corso di una bella intervista al The Athletic. Dal discorso di Ibrahimovic nella gara decisiva per lo scudetto, alle abilità di Leao in allenamento.

Sul centravanti svedese, Tomori ha detto: "Anche nell’intervallo contro il Sassuolo continuava a dire che non era finita. Eravamo in vantaggio per 3-0, ma lui diceva: ‘Ci sono ancora 45 minuti. Non abbiamo ancora fatto nulla’. È stato così per le ultime sei o sette partite. Ogni volta che abbiamo vinto, ha mantenuto la concentrazione di tutti, ha continuato a parlare nello spogliatoio, ha cercato di essere positivo".

Un passaggio anche su Leao: "In allenamento non si direbbe che è così elettrico come in partita. Gli piace scherzare, fa un sacco di dribbling, ti supera una volta e vuole tornare da te. Ma quando si tratta di giocare, è fondamentale per la squadra. E’ da quando sono arrivato che gli dico: ‘Non sai quanto sei bravo’. Perché si vede che ha tutto. È veloce, è forte, sa dribblare, sa colpire di testa, è alto. Ha tutto. È stato sicuramente il nostro uomo della differenza e si è meritato il titolo di miglior giocatore della stagione per la Serie A".